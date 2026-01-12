Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Tutanak tutulması surecleri


12 Ocak 2026 19:07
Tutanak tutulması surecleri

Herkese iyi akşamlar, çalıştığım kurumda adaletsiz ve egoist bir kadın yönetici ile çalışıyorum. Ve daha sözleşmeli olduğun icin (1 yil 4 ay) sen sozlemelisin kendine gel diyerek beni hep susturuyordu. Kendi işlerini bir sekilde hallediyorlar yok biri şunun esi, diğeri sunu tanıyor herkes her işini cozduruyor. Velhasıl yine bir sorun oldu ve sessiz kalmadım. Sadece alttan almayacağım dedim. Il müdürlüğünden çağırildim. Haklıyken haksız olmakda istemiyorum. Nasıl tepki vermeliyim anlatayım mi her şeyi (yazip sildigi agresif mesajlarin ekran goruntulari var ama bunlari anlatmanin yerimi) ya da yazili olarak vereyim bilmiyorum. Güç gösterisi yapiliyor sözleşmeli olmamda direk gözden cikarilabilecek Personel durumundayım. Çok gerginim midem ağrıyor ben böyle bir muameleyi hak etmedim.

Çok Yazılan Konular

Lütfen yardım edinsözleşmeli atananlar kesin baksın Kadroya geçen var mı?4-B ' den istifa ve 1 yıl cezaartık kadrolu alım göremeyecek miyiz Eş durumundan atanmaSağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.Kurumun sözleşmeyi fesih etmesi3+1 Sisteminde 3 yılını dolduranlar ve KadroKadroya geçişte öğrenim durumu

Sözlük

günün filmi 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 yurtdışı eğitim 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 bi mola radyo yayını 1 Fenerbahçe 2

Son Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgüMEB'den yeni karar: Ortaokul ve lisede de 'Gelişim Raporu' verilecek'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklamaEğitim-İş'den Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne davaÖğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.