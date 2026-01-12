Tutanak tutulması surecleri

Herkese iyi akşamlar, çalıştığım kurumda adaletsiz ve egoist bir kadın yönetici ile çalışıyorum. Ve daha sözleşmeli olduğun icin (1 yil 4 ay) sen sozlemelisin kendine gel diyerek beni hep susturuyordu. Kendi işlerini bir sekilde hallediyorlar yok biri şunun esi, diğeri sunu tanıyor herkes her işini cozduruyor. Velhasıl yine bir sorun oldu ve sessiz kalmadım. Sadece alttan almayacağım dedim. Il müdürlüğünden çağırildim. Haklıyken haksız olmakda istemiyorum. Nasıl tepki vermeliyim anlatayım mi her şeyi (yazip sildigi agresif mesajlarin ekran goruntulari var ama bunlari anlatmanin yerimi) ya da yazili olarak vereyim bilmiyorum. Güç gösterisi yapiliyor sözleşmeli olmamda direk gözden cikarilabilecek Personel durumundayım. Çok gerginim midem ağrıyor ben böyle bir muameleyi hak etmedim.