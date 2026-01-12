Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Ankara Merkez SGK ya atananlar


12 Ocak 2026 19:47
Ankara Merkez SGK ya atananlar

Merhaba arkadaslar, Ankara merkez sgk atananlar gorevleme yeri hakkında bilgisi olan var mi ?

Çok Yazılan Konular

Lütfen yardım edinsözleşmeli atananlar kesin baksın Kadroya geçen var mı?4-B ' den istifa ve 1 yıl cezaartık kadrolu alım göremeyecek miyiz Eş durumundan atanmaSağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.Kurumun sözleşmeyi fesih etmesi3+1 Sisteminde 3 yılını dolduranlar ve KadroKadroya geçişte öğrenim durumu

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yurtdışı eğitim 1 günün filmi 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 Fenerbahçe 2 bi mola radyo yayını 1

Son Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgüMEB'den yeni karar: Ortaokul ve lisede de 'Gelişim Raporu' verilecek'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklamaEğitim-İş'den Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne davaÖğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.