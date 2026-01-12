%8 başarı ücreti

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
657 den istifa edip 399 a geçtik orada 3-4 sene iş çalışma süremiz vardı.Başarı ücretini direkt alabilir miyiz? Yoksa 6 ay beklemek bizim için de geçerli mi oluyor ?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
12 Ocak 2026 20:10

ilk tam altı aydan sonra, otomatik olarak alıyorsunuz. Başarı tazminatı, yöneticinizin değerlendirmesine göre belirleniyor, illaki %8 olacak diye bir şey yok. Yöneticiniz 90 ve üzeri bir başarı notu verdiğinde %8 alıyorsunuz. Buraya kadarı kağıt üzerinde geçerli durum.

Uygulamada ise herkese %8 olarak veriliyor. Yöneticiniz düşük başarı notu verse de önemsenmiyor, yine de %8 olarak alıyorsunuz. Ama disiplin cezası almış olanlara %8'den düşük oranlarda başarı tazminatı ödenebiliyor.

Hakkında disiplin cezası olmayanlardan ise %8'den daha düşük oranda tazminat ödenmez. Sadece yöneticinin verdiği başarı notuna bakılarak başarı tazminatı oranının belirlemek gerçekçi olmaz, tamamen soyut bir değerlendirme olur çünkü. Aklı başında bir yönetici de hakkında disiplin cezası olmayan birine düşük başarı puanı vermez. Çünkü, davalık olunduğunda kazanan memur olur, itibarını kaybeden de yönetici olur.


4610_murat
Daire Başkanı
12 Ocak 2026 20:25

Direk talep et vermezlerse örnekler karar var dilekçe ver banada vermeyecek dediler paşa paşa odedi

