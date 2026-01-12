KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2025/2 ve 2025/1 AÖF mezunları


12 Ocak 2026 19:58
2025/2 ve 2025/1 AÖF mezunları

Arkadaşlar herkese merhaba ÖSYM 2025/2 ve 2025/1 merkezi atamalarını incelediğimizde iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerin AÖF yani açıköğretim mezuniyeti için alan kodu değiştirilmiş ve mevcut nitelik koduna dahil edilmemiştir.

Örneğin: iktisat 4421 nitelik kodu için mezun olunan alanlara baktığımızda açıköğretim iktisat mezunları bu nitelik koduna başvuru yapamamaktadır.

Bundan sonra AÖF mezunları atanamayacak mı? AÖF den atama olmayacaksa AÖF ye ne gerek vardır? Kapatalım gitsin?

Forumdaki arkadaşların konu hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Merkeziden sözleşmeli KİT'e atanmış biri kadrolu bir yere mülakata girebilir mi?DSİ 2025/2 atananlarSözleşmeli personel olarak çalışanların dikkatineKPSS A grubu mu yoksa Kpss B grubu mu?(İİBF)Ziraat mühendisleri platformu (ana konu)DHMİ hava trafik kontrolörüÇevre şehircilik atananlar4B atandığımız bir kurumda sözleşmenin fesih edilmesiİşletme bölümü ve KPSS B hk.KİT'e atınmış biri KİT mülakatına girip atanırsa ne olur?

Sözlük

daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 Fenerbahçe 2 yurtdışı eğitim 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bi mola radyo yayını 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 günün filmi 1

Son Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgüMEB'den yeni karar: Ortaokul ve lisede de 'Gelişim Raporu' verilecek'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklamaEğitim-İş'den Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne davaÖğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.