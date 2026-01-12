milli eğitim bakanlığı büro personeli alımı ne zaman olur

arkadaşlar milli eğitim bakanlığı büro personelini en son 2023 yılında aldı acaba 2026 kpss puanıyla alım olur mu? bu konuda bilgisi olan var mı?

arkadaşlar milli eğitim bakanlığı büro personelini en son 2023 yılında aldı acaba 2026 kpss puanıyla alım olur mu? bu konuda bilgisi olan var mı?