MAZERET TAYİNİ LÜTFEN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ?


12 Ocak 2026 22:16
Arkadaşlar lütfen yardımcı olur musunuz mazeret tayini son 2 yılda 360 gun sigorta sartinda esim 300 gun ankarada sigortalı son 90 gun istanbulda sigortalı ve istanbulda devam ediyor istanbula es durumu yapabiliyor muyum


Yagız199
12 Ocak 2026 22:16

?

