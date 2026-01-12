eşim kadrolu hemşire ben yeni atandım 4b li koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. eşimin eş durumu tayini istemesi için benim 1 yıl çalışmam mi gerekiyor yoksa hemen eş durumu tayini isteyebilir mi

