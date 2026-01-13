Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?


13 Ocak 2026 00:11
MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmeliği, 9 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan 6, 7, 8 ve 42'nci maddeler, farklı kamu kurumlarında görev yapan memurlar için öğretmen kadrolarına kurumlar arası yeniden atama yolunu açması açısından dikkat çekiyor. Bu düzenleme, memur öğretmen adayları arasında umutlu bir bekleyişe neden oldu. memur öğretmenlerin kurumlar arası atama umudu sürüyor Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 9 Ocak 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur öğretmenler için kurumlar arası yeniden atama: - Madde 6: Diğer kamu kurumlarındaki memurlar, öğretmen kadrosuna atanmak için başvurabilir. Atamalar, hizmet süresi önceliğiyle yapılır. - Madde 7: Vatandaşlık, sicil temizliği, sağlık gibi şartlar aranır. - Madde 8: Atama sonrası 657 sayılı Kanun'a göre göreve başlama zorunluluğu var. - Madde 42: Eksik hükümlerde genel memur yasaları uygulanır. Yönetmelikte yer alan bu hükümler, öğretmenliğe geçiş yapmak isteyen memurlar açısından yeni bir kapı aralarken, uygulamanın nasıl hayata geçirileceği ve takvimin ne şekilde belirleneceği ise önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı duyurularla netlik kazanacak.

