Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Eş Durumu Tayini İçin


13 Ocak 2026 00:14
Eş Durumu Tayini İçin

Merhaba hocalarım, atama şartnamesinde ? tayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigortası olmalı? diye bir ibare var? eşim şimdi yaşadığımız yerde 3 ay evvel muayenehane açtı. Sigortası toplamda uzun süre var ama bu ilde 3 aydır çalışıyor. Başvuruya engel teşkil eder mi?


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
13 Ocak 2026 00:17

Başvuru yapmanız için 360 günü doldurması gerekiyor yani bu durumda yapamazsınız


bahçesaray
Şef
13 Ocak 2026 00:23
evet ,engel

arabicteacher
Aday Memur
13 Ocak 2026 00:28

5 yıl önce yine iller arası eş durumu için tayin başvurusu yapmıştım. O zaman da 5 aydır çalışıyordu yeni hastanede, tek koşul geriye dönük 1 yıllık sigortası olmasıydı. Tayin istenecek ilde 1 yıllık sigortası olma koşulu yeni mi getirildi? Bilmediğim için soruyorum, uzun zamandır takip etmemiştim yönetmeliği

TürkDili&Edebiyatı, 2 saat önce

Başvuru yapmanız için 360 günü doldurması gerekiyor yani bu durumda yapamazsınız

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuNorm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişkiİhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Ders programı hazırlanırken adaletli davranılmaması konusunda yapılacaklar.İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesi2026 Atama Ve Yer Değiştirme Tarihlerinde Rotasyon Tarihlerinin Yer AlmamasıAGS ve EKPSS Öğretmenlik

Sözlük

geldi yine tipini sevdiğim 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 yurtdışı eğitim 1 Fenerbahçe 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bi mola radyo yayını 1 günün filmi 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

İDDK'dan göreve iade edilen emniyet amirlerinin terfisine ilişkin önemli kararMetroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldıEğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!'Kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandıÜnlü oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.