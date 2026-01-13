Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Tayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigorta olması ifadesi.


13 Ocak 2026 00:14
Merhaba hocalarım, atama şartnamesinde ? tayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigortası olmalı? diye bir ibare var? eşim şimdi yaşadığımız yerde 3 ay evvel muayenehane açtı. Sigortası toplamda uzun süre var ama bu ilde 3 aydır çalışıyor. Başvuruya engel teşkil eder mi?


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
13 Ocak 2026 00:17

Başvuru yapmanız için 360 günü doldurması gerekiyor yani bu durumda yapamazsınız


bahçesaray
Şef
13 Ocak 2026 00:23
evet ,engel

arabicteacher
Aday Memur
13 Ocak 2026 00:28

5 yıl önce yine iller arası eş durumu için tayin başvurusu yapmıştım. O zaman da 5 aydır çalışıyordu yeni hastanede, tek koşul geriye dönük 1 yıllık sigortası olmasıydı. Tayin istenecek ilde 1 yıllık sigortası olma koşulu yeni mi getirildi? Bilmediğim için soruyorum, uzun zamandır takip etmemiştim yönetmeliği

bahçesaray
Şef
13 Ocak 2026 08:45
Yönetmelikte 360 gün de orada olması gerekli diyor. Fakat kılavuza bu husus konulmadığı için 1 gün bile olsa onaylanıyordu, artık bu sürdürülebilir olmamış gibi,hayırlısı

birumuttanesi
Aday Memur
13 Ocak 2026 09:20

hocam selam ben de aynı durumdayım eşim normalde yıllardır çalışıyor ama bu yıl başka bi şehre taşındı, defalarca milli eğitimi arayıp sorduk onların dedikleri de ''son iki yılda ez az 360 gün sigortası var ise gitttiği yerde bir gün dahi sigortası olsa yeter'' dilerseniz sizde bağlı bulunduğunuz ilçe ve ili arayarak bilgi alın. ayrıca 2025 mazerete bağlı atama kılavuzunda yazan ifade de şu '' son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge''

sanırım aynı kapıya çıkan ifadeler..


bahçesaray
Şef
13 Ocak 2026 09:52
aynı kapıya çıkmıyor son 2 yılda toplam 360 gün sigorta olmalı başka bir cümle. son çalıştığı il de 360 gün sigorta olmalı, ayrı bir cümle
