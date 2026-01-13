ACİL YARDIM!

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Arkadaşlar ben elektrik elektornik bölümü haberleşme dalı mezunuyum. ( lise ). herhangi bir devlet kurumuna "Elektrik Teknisyeni" olarak girebilir miyim yoksa sadece elektronik haberleşme dalından mı atanabilirim yardımcı olursanız cok mutlu olurum

ösym üzerinden alımlarda 2023 koduna sahip oluyorsun.Alımlar baya yüksek 2023 kodu ile bakabilirsin 2025 atamalarına.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ olarak genelliyor ösym.Benim diplomam sadece elektronik ona rağmen 2023 koduna sahibim dalım yok olarak gözüküyor.

Dallar önemsiz lise atamasında.

