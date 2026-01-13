Sözleşmeli Personelin Hizmetin Gerektirdiği Pozisyona ihtiyaç kalmaması sebebiyle fesh edilmesi

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : Hüseyin KUNDAK
DÜŞÜNCESİ : 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, sözleşme süresi sonunda, sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, asli ve sürekli kamu hizmeti ifa eden personelin sözleşmesinin yenilenmemesinin hukuken geçerli, kabul edilebilir ve haklı nedenlere dayanması gerektiği; uyuşmazlıkta, sözleşmeli tekniker olarak görev yapan davacının sözleşmesinin yenilenmemesine gerekçe olarak "hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gösterilmiş ise de, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, 2019 ve izleyen yıllarda davalı idarede inşaat ve yapım işlerine ilişkin projelerin devam ettiği, dolayısıyla "tekniker" pozisyonuna olan ihtiyacın ortadan kalktığının somut olarak ortaya konulamadığı; öte yandan, davacının görevinde başarısız ya da yetersiz olduğu hususunda bir tespit bulunmadığı dikkate alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenmemesini haklı kılan herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari DavaDairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: 2015yılındataşeronfirmaaracılığıyladavalıidarede çalışmaya başladığı, 2017 yılında da sözleşmeli personel statüsüne geçiş yaptığı, 16 yıldır fiilen mesleğini icra ettiği, davalı idare bünyesinde devam eden çok sayıda projenin olduğu, hizmetin gerektirdiği pozisyona olan ihtiyacın ortadan kalkmadığı; belirli bir proje için değil norm kadro kapsamında işe alındığı, idarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, sözleşmenin yenilenmemesinin haklı nedenlere dayanması gerektiği, dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.