Sözleşmeli Personelin Hizmetin Gerektirdiği Pozisyona ihtiyaç kalmaması sebebiyle fesh edilmesi


13 Ocak 2026 00:46
Sözleşmeli Personelin Hizmetin Gerektirdiği Pozisyona ihtiyaç kalmaması sebebiyle fesh edilmesi

Kıymetli Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar.

X Belediyeden Norm Kadroya istinaden Sözleşmeli Personel olarak Tekniker Pozisyonunda Sözleşmeli olarak işe başladım. 2 Yıl Sözleşmeli olarak çalıştım. 3. Yıl Sadece benim sözleşmem yenilenmedi.

Sebebi de hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması bahane edildi.

Yerel mahkemeye verdik Reddedildik.

Bölge idareye gittik Reddedildik.

Danıştaya gittik çok ilginçtir ki Tetkik hakim beni haklı buluyor ama komisyon reddediyor. Çok şaşırtıcı bir durumdu ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundum.

Bu arada tabiki boş kalmadık Kötü Ev Sahibi kiracısını mülk sahibi yaparmış.

Onca zorluğa rağmen, onca çileye rağmen kendi mesleğimizle işimize sımsıkı sarıldım ve şuanda Kendi Fabrikamı kendi iş yerimi kurdum 70-80 kişiyi istihdam ediyorum.

Diyeceğim o ki Mahkemeler boşuna zaman kaybı. Tamamen siyasi sebeplerle siz haklı da olsanız diledikleri şekilde cevap veriyorlar.

Sadece paylaşmak istediğim için bu konuyu açıyorum.

Size ilgili kararı paylaşıyorum.


Turca66
Aday Memur
13 Ocak 2026 00:52

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : Muhammet Fatih Doğmuş VEKİLİ : Av. Nihat Kılıç UETS [16935-39781-26486]KARŞI TARAF (DAVALI) : Yozgat Belediye Başkanlığı VEKİLİ : Av. Şevket Hakan Çakıroğlu UETS [16336-33282-34150]İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 24/12/2020tarih ve E:2020/198, K:2020/2332 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Yozgat Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli tekniker olarak görev yapan davacının, hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığından bahisle, 2019 yılı için sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 07/12/2018 tarih ve 343 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Yozgat İdare Mahkemesinin 15/11/2019 tarih ve E:2019/19, K:2019/660 sayılı kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, davacı M.F.D. ve H.K.'nın sözleşmeli inşaat teknikeri olarak 16/03/2017 tarihinde davalı idarede göreve başladığı, her iki inşaat teknikerinin de yapılması planlanan ve devam eden inşaat projeleri işlerinin takibi için Etüd ve Proje Müdürlüğünde görevlendirildiği, davacının o dönem yapımına başlanan Yozgat Park ve Hal Binası kontrol teşkilatında görevlendirildiği, 2018 yılı sonu itibarıyla bu projelerin tamamlandığı, bunlar dışında davacının ayrıca görevlendirildiği bir işin bulunmadığı, davalı idare tarafından da 2019 yılı için yapımı planlanan inşaat projesi olmadığının belirtildiği, davalı idarece takdir yetkisi kullanılarak diğer inşaat teknikeri H.K.'nın mesleki tecrübesinin daha fazla olması, devam eden projelerde görevinin bulunması, ihale işlemlerini ve evraklarını hazırlaması, birimin her türlü harcama işlerinde gerçekleştirme görevlisi olarak çalışması gerekçe gösterilerek sözleşmesinin devamına, davacının ise sözleşmesinin yenilenmemesine karar verildiği; halihazırda davacı dışında davalı idarede çalışan 3 adet kadrolu, 1 adet sözleşmeli olmak üzere toplam 4 adet inşaat teknikerinin bulunduğu, davacının sözleşmesinin yenilenmemesinden sonra davalı idareye inşaat teknikeri alımı yapılmadığı; bu durumda, mevzuat hükümleri ile uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, davacının sözleşmeli personel statüsünde olduğu, mali yılla sınırlı olan sözleşmesinin 31/12/2018 tarihi itibarıyla sona erdiği, davacının davalı idarede görev yaptığı toplam sürenin de kısa bir süre olduğu göz önüne alındığında, davacı yönünden sözleşmesinin yenilenmesi konusunda haklı bir beklentinin oluştuğundan da söz edilemeyeceği; buna göre, hizmetine ihtiyaç kalmayan davacının sözleşmesinin, kamu personeli istihdamı konusunda takdir yetkisine sahip bulunan davalı idare tarafından kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Turca66
Aday Memur
13 Ocak 2026 00:54

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari DavaDairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: 2015yılındataşeronfirmaaracılığıyladavalıidarede çalışmaya başladığı, 2017 yılında da sözleşmeli personel statüsüne geçiş yaptığı, 16 yıldır fiilen mesleğini icra ettiği, davalı idare bünyesinde devam eden çok sayıda projenin olduğu, hizmetin gerektirdiği pozisyona olan ihtiyacın ortadan kalkmadığı; belirli bir proje için değil norm kadro kapsamında işe alındığı, idarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, sözleşmenin yenilenmemesinin haklı nedenlere dayanması gerektiği, dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

Turca66, 57 dk. önce

Turca66
Aday Memur
13 Ocak 2026 00:59

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : Hüseyin KUNDAK

DÜŞÜNCESİ : 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, sözleşme süresi sonunda, sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, asli ve sürekli kamu hizmeti ifa eden personelin sözleşmesinin yenilenmemesinin hukuken geçerli, kabul edilebilir ve haklı nedenlere dayanması gerektiği; uyuşmazlıkta, sözleşmeli tekniker olarak görev yapan davacının sözleşmesinin yenilenmemesine gerekçe olarak "hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gösterilmiş ise de, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, 2019 ve izleyen yıllarda davalı idarede inşaat ve yapım işlerine ilişkin projelerin devam ettiği, dolayısıyla "tekniker" pozisyonuna olan ihtiyacın ortadan kalktığının somut olarak ortaya konulamadığı; öte yandan, davacının görevinde başarısız ya da yetersiz olduğu hususunda bir tespit bulunmadığı dikkate alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenmemesini haklı kılan herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Tam bir Komedi &#128512;

Turca66, 55 dk. önce

