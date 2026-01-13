Sözleşmeli Personelin Hizmetin Gerektirdiği Pozisyona ihtiyaç kalmaması sebebiyle fesh edilmesi

Kıymetli Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar.

X Belediyeden Norm Kadroya istinaden Sözleşmeli Personel olarak Tekniker Pozisyonunda Sözleşmeli olarak işe başladım. 2 Yıl Sözleşmeli olarak çalıştım. 3. Yıl Sadece benim sözleşmem yenilenmedi.

Sebebi de hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması bahane edildi.

Yerel mahkemeye verdik Reddedildik.

Bölge idareye gittik Reddedildik.

Danıştaya gittik çok ilginçtir ki Tetkik hakim beni haklı buluyor ama komisyon reddediyor. Çok şaşırtıcı bir durumdu ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundum.

Bu arada tabiki boş kalmadık Kötü Ev Sahibi kiracısını mülk sahibi yaparmış.

Onca zorluğa rağmen, onca çileye rağmen kendi mesleğimizle işimize sımsıkı sarıldım ve şuanda Kendi Fabrikamı kendi iş yerimi kurdum 70-80 kişiyi istihdam ediyorum.

Diyeceğim o ki Mahkemeler boşuna zaman kaybı. Tamamen siyasi sebeplerle siz haklı da olsanız diledikleri şekilde cevap veriyorlar.

Sadece paylaşmak istediğim için bu konuyu açıyorum.

Size ilgili kararı paylaşıyorum.