Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Disiplin ceza soruşturması


13 Ocak 2026 00:58
Disiplin ceza soruşturması

Disipin soruşturması sonrası takipsizlik kararı verilirse bu kişiye tebliğ edilmek zorunda mı arkadaşlar

