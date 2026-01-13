Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
eş durumu yardımcı olur musunuz?


13 Ocak 2026 01:35
eş durumu yardımcı olur musunuz?

Arkadaşlar lütfen yardımcı olur musunuz mazeret tayini son 2 yılda 360 gun sigorta sartinda esim 300 gun ankarada sigortalı son 90 gun istanbulda sigortalı ve istanbulda devam ediyor istanbula es durumu yapabiliyor muyum bazı arkadaşlar tayin yapabiliyorsunuz derken bazı arkadaşlar 360 gun ayni ilde sigortalı olmalı yazıyor

