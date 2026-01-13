Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Banka mı ? Akademi mi?


13 Ocak 2026 03:11
Banka mı ? Akademi mi?

Selamlar,

Mekatronik Mühendisliği mezunuyum.

Kariyerim için bir dönüm noktasındayım.

Yüksek lisans yapıyorum ve son dönemimdeyim.

Şu anda özel bir bankada operasyon biriminde çalışıyorum. Pc başında uzaktan ve vardiyalı bir iş.

Net maaşım araştırma görevlisinden düşük olsa da sürekli mesai yaptığımız için daha yüksek alıyorum totalde.

Araştırma görevlisi olmak için şartları sağlıyorum. Fakat kafamı karıştıran tek nokta 50/d kadro olayı.

Banka(uzaktan çalışma, vardiyalı, 100k) vs. Araştırma Görevlisi(87k-bildiklerim bu kadar)

Sizce 50/d'li doktora sonrası belirsiz olan araştırma görevliliği mi ? Yoksa bankada devam mı?

Hangisini neden önerdiğinizi belirtirseniz sevinirim.

Benim için çok önemli.


dijitalseyyah
13 Ocak 2026 03:17

Bu arada belirtmeyi unuttum; yaşım 30 :)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemYÖKSİS Özgeçmiş Oluşturma Kısmına GirilememesiBanka mı ? Akademi mi?Vakıf üniversitesindeki akademisyene maaş düzenlemesiDoçentlik başvurusu başarısız olanlar veya etik ihlal ile suçlananlar idari dava açmalı mı?

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yurtdışı eğitim 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 günün filmi 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 Fenerbahçe 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 bi mola radyo yayını 1

Son Haberler

İDDK'dan göreve iade edilen emniyet amirlerinin terfisine ilişkin önemli kararMetroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldıEğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!'Kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandıÜnlü oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.