Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Varlık Fonu Sarmalı


13 Ocak 2026 08:41
Varlık Fonu Sarmalı

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y4/T2/WebOnergeMetni/8a24aa1d-bb03-49d3-a8b0-9b09ace315cb.pdf

https://www.memurlar.net/haber/1156833/tvf-de-yeni-donem-artik-ozel-sirketler-gibi-yonetilecek.html

https://www.olay53.com/haber/caykura-kendi-personelinden-memur-alimi-tbmmde-1518534.htm

Yasalaşacak olan maddeye göre tv fonu ve bağlı fonları kuruluşları inciği boncuğu ne varsa (%50 sinden fazla hakim hissedar) özel mevzuatına göre yönetilecek ki bu kurumlar içinde ptt a.ş de var botaş, türk şeker, eti maden çaykur bi kaç tane daha vardı. bunlar 233 khk ile statüsü kit olmakla beraber yeni yasaya göre ne idüğü belirsiz bir özel mantıkla yönetilen devletin en arada derede kalan kurumları olacak. Tabi bunun ceremesini 657 ve bağlı olan 399 lu kardeşlerimiz çekecek. yani ne gidebilecek ne kalabilecek. başına işçilikten gelme vatandaşı birim amiri diye dikecekler. Bişey değil 233 khk dan çıkınca kit statüsünde de olmayacağı için kit yönetişim reformuda etkilemeyecek bu kurumları

mevzular mevzuları açıcak hal böyle iken ptt gibi dev bir sendika bile çözemediyse bu tayin olayını şimdiden hepimize çok çok geçmiş olsun.

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ promosyonDHMİ çalışanları burayaKİT yönetişim reformuPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTaban Aylığa 1000 TL Zam Konusu%8 başarı ücretiDHMİ LojmanlarıPTT istifaHavacılık bilgi yönetimi uzmanlığı (AİM)EÜAŞ atandım yardım

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yurtdışı eğitim 1 Fenerbahçe 1 bi mola radyo yayını 1 günün filmi 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

Ticaret ve perakende satış hacmi arttıTaşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacakÖdemeler Dengesi verileri açıklandıCHP 38. Olağan Kurultay davası bugünErdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.