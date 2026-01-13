Varlık Fonu Sarmalı

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y4/T2/WebOnergeMetni/8a24aa1d-bb03-49d3-a8b0-9b09ace315cb.pdf

Yasalaşacak olan maddeye göre tv fonu ve bağlı fonları kuruluşları inciği boncuğu ne varsa (%50 sinden fazla hakim hissedar) özel mevzuatına göre yönetilecek ki bu kurumlar içinde ptt a.ş de var botaş, türk şeker, eti maden çaykur bi kaç tane daha vardı. bunlar 233 khk ile statüsü kit olmakla beraber yeni yasaya göre ne idüğü belirsiz bir özel mantıkla yönetilen devletin en arada derede kalan kurumları olacak. Tabi bunun ceremesini 657 ve bağlı olan 399 lu kardeşlerimiz çekecek. yani ne gidebilecek ne kalabilecek. başına işçilikten gelme vatandaşı birim amiri diye dikecekler. Bişey değil 233 khk dan çıkınca kit statüsünde de olmayacağı için kit yönetişim reformuda etkilemeyecek bu kurumları

mevzular mevzuları açıcak hal böyle iken ptt gibi dev bir sendika bile çözemediyse bu tayin olayını şimdiden hepimize çok çok geçmiş olsun.