13 Ocak 2026 10:22
silah mal bildirimi

Öncelikle merhabalar, silah alacağım ancak mal bildirimi yapmak zorunlu mu ilgili kanun ve yönetmeliği inceledim ikisinde de silahla alakalı bir durum göremedim 5 katı kuralını geçmediği takdirde. Sadece yönetmeliğin örnek form kısmında "Silah. pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs." gibi bir bölüm var. Bu durum muhtemelen 5 katını geçen değerdeki taşınırlar için geçerli. Komisyona sorduğumda bildirin dediler ancak kanun ve yönetmelikte böyle bir durum yok. Bu konuda bilgisi ya da tecrübesi olan arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim.

