Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

10 ilde il içi mazeret tayini olmayacak. Acilen duruma el atılmalı


13 Ocak 2026 10:35
10 ilde il içi mazeret tayini olmayacak. Acilen duruma el atılmalı

Bakanlığın yayınladı duyuruda geçen ifade ? Mazeretin bulunduğu ilçe ile görev yapılan ilçe aynı ilçe grubunda ise mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunulamayacaktır.?

Buna göre ; Bartın , Bayburt, Düzce, Iğdır, Karabük, Kırşehir, Kilis, Uşak , Yalova ve Zonguldak tek grup olduğu için buraki hiç bir öğretmen mazeret tayini isteyemez.

Sendikaların acil duruma el atıp bakanlığı uyarması gerekir.

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuNorm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişkiİhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Ders programı hazırlanırken adaletli davranılmaması konusunda yapılacaklar.İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesiTayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigorta olması ifadesi.MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?

Sözlük

yurtdışı eğitim 1 bi mola radyo yayını 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 Fenerbahçe 1 günün filmi 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Ticaret ve perakende satış hacmi arttıTaşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacakÖdemeler Dengesi verileri açıklandıCHP 38. Olağan Kurultay davası bugünErdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.