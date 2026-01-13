Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Görevine son verilmiş birini çalıştırmaya devam eden idare?


13 Ocak 2026 10:42
Görevine son verilmiş birini çalıştırmaya devam eden idare?

Mahkeme kararı ile görevine son verilmiş öğretim elemanı çalıştırılmaya devam ediliyor ve bölümün gelecek iş planlarında kendisine hala yer verilmeye devam ediyorsa bu açıkça suç işlemek değil mi? Bu duruma sebep olan sorumlular nereye ve kime şikayet edilmelidir.

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemYÖKSİS Özgeçmiş Oluşturma Kısmına GirilememesiBanka mı ? Akademi mi?Vakıf üniversitesindeki akademisyene maaş düzenlemesiDoçentlik başvurusu başarısız olanlar veya etik ihlal ile suçlananlar idari dava açmalı mı?

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 yurtdışı eğitim 1 bi mola radyo yayını 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 günün filmi 1 Fenerbahçe 1

Son Haberler

Ticaret ve perakende satış hacmi arttıTaşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacakÖdemeler Dengesi verileri açıklandıCHP 38. Olağan Kurultay davası bugünErdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.