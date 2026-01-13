0-5 Yıl Grubu Şarktan Batıya Tayinci Personeller

Hayırlı günler. 0-5 Yıl grubu şarktan batıya tayinciler için hiçbir veriye ulaşamıyoruz diğer grupların geçen yılın taban tavan puanları kontenjanları az çok ortaya çıktı ama 0-5 için hiçbir bilgi yok. Şarkta görev yapan 0-5 yıllık memur sayısı çok az.

0-5 Grubunda bütün batı illeri için ayrı ayrı en az 1 kontenjan açılıyor mu? Yoksa bazı illerin hiç kontenjan açmaması mümkün mü?

Geçen yıl bu gruptan tayin olup mağdur olan var mı, kaç puanla kaçıncı tercihler geldi?