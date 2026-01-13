Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Elektrik tercihi yapan var mı ?


13 Ocak 2026 11:29
Elektrik tercihi yapan var mı ?

Merhaba Ekpss'den elektrik teknikerliğini tercih edecek kaç kişiyiz ?


mbaltacı77
Memur
13 Ocak 2026 11:43

25 kişi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 EKPSS istanbul büyükşehir belediyesi yazacaklar çalışma şartları ve diğer bilgi paylaşımıBalıkesir göç idaresi sosyologElektrik tercihi yapan var mı ?EKPSS tercihEngelli memur yarı zamanlı çalışmaEngelli memur tayin davası

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 2026 Oscar Ödül Töreni 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 yurtdışı eğitim 1 Fenerbahçe 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 günün filmi 1

Son Haberler

Meslek liselerinde öğrenci gurup sayısı oluşmaz ise norm kadro ve koordinatör görevi etkilenir mi?İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurduIPARD-III desteklerine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgiGazze hükümeti: Gazze'deki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldiAnkara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.