Engelli öğretmen yer değişikliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuNorm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişkiİhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Ders programı hazırlanırken adaletli davranılmaması konusunda yapılacaklar.İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Tayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigorta olması ifadesi.MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesi
Sözlük
Fenerbahçe 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 günün filmi 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yurtdışı eğitim 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 bi mola radyo yayını 1
Son Haberler
Meslek liselerinde öğrenci gurup sayısı oluşmaz ise norm kadro ve koordinatör görevi etkilenir mi?İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurduIPARD-III desteklerine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgiGazze hükümeti: Gazze'deki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldiAnkara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak
Editörün Seçimi
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.