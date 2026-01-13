Engelli öğretmen yer değişikliği

Herkese merhaba ben 2025 yılında engelli öğretmen kontenjanından atandım. Atandığım dönem ikamet ettiğim ilçede hiç boş yer olmadı en yakın 35 km uzaktaki bir okula verebileceklerini söyleyerek o okul için dilekçe yazmam istendi ve o okulda göreve başladım. Ancak yeni okulumda da norm fazlasına düştüm ve norm fazlası tercihlerinde evime yakın 3 okulda kontenjan olduğunu görüp onları tercih ettim. Hizmet puanım henüz olmadığı için muhtemelen tercih doğrultusunda geçiş yapamayacağım. Ancak ben bir kanser hastasıyım ve kullandığım ilacın hipoksi, anemi, bulantı gibi pek çok yan etkisi olduğu ve uzun süreli toplu taşıma kullanmamam gerektiğine dair doktorum ve 3 hekim imzalı raporum var. İl milli eğitime yaptığım tercihi, dilekçemi ve engelli raporumu içeren bir dilekçe yazdım ama geri dönüş olmadı. Aradığımda ise bir sürü dilekçe var tek tek hepsiyle uğraşamayız tarzı bir dönüş yapıldı. Hayati denilebilecek bir konuda bu tavırla karşılaşmak oldukça üzücü. Sizden ricam ne zaman ne şekilde nereye başvuru yapmalıyım? Mazerete bağlı yer değiştirmeye mi başvurmalıyım bunun için öğretmen olarak meslekte tamamlamam gereken bir süre var mı bana yardımcı olur musunuz?

