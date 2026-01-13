Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İntibah Derece Kademe


13 Ocak 2026 14:05
İntibah Derece Kademe
PMYO mezunu olup daha sonradan 4 yıllık lisans bölümü tamamladıktan sonra derece kademe ilerlemesi alan meslektaşım var mı ? PMYO mezunu olarak POMEM olan devrem ile aynı derece kademeye getirilmem için dilekçeme olimsuz cevap geldi. ancak kanun açık POMEM devremi gecemem ama aynı derece kademeye getirmek zorundadir diyor. bu şekilde emsal teşkil edecek bir karar arıyorum yardımcı olabilecek birileri varsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerŞarktan çıkan iller için buton26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)Şark sicil kaça gelir ?Burun ameliyatı İllerin Görev Sureleri

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 Fenerbahçe 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 yurtdışı eğitim 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 bi mola radyo yayını 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 günün filmi 1

Son Haberler

Meslek liselerinde öğrenci gurup sayısı oluşmaz ise norm kadro ve koordinatör görevi etkilenir mi?İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurduIPARD-III desteklerine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgiGazze hükümeti: Gazze'deki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldiAnkara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.