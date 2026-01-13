İntibah Derece Kademe

PMYO mezunu olup daha sonradan 4 yıllık lisans bölümü tamamladıktan sonra derece kademe ilerlemesi alan meslektaşım var mı ? PMYO mezunu olarak POMEM olan devrem ile aynı derece kademeye getirilmem için dilekçeme olimsuz cevap geldi. ancak kanun açık POMEM devremi gecemem ama aynı derece kademeye getirmek zorundadir diyor. bu şekilde emsal teşkil edecek bir karar arıyorum yardımcı olabilecek birileri varsa sevinirim.

