Adalet Bakanlığından Üniversiteye

Herkese iyi günler dilerim.

Bulunduğum şehirdeki üniversite ile yaptığım görüşmede talep etmem halinde beni memur olarak alabileceklerini belirttiler. Adalet Bakanlığının muvafakat konusunu az çok biliyorum. Geçmek istediğim konum ne üst ne alt pozisyon. Zabıt katipliği ile eşit. Böyle bir durumda kesinlikle muvafakat verilmez mi yoksa verildiği durumlar da oluyor mu?

Muvafakat verildi diyelim, kadrolu memurum, beni kadrolu olarak mı yoksa sözleşmeli olarak mı alır?

Bilgisi ve fikri olan arkadaşlarım cevap yazarsa mutlu olurum. İyi çalışmalar.