Adalet Bakanlığından Üniversiteye


13 Ocak 2026 15:22
Adalet Bakanlığından Üniversiteye

Herkese iyi günler dilerim.

Bulunduğum şehirdeki üniversite ile yaptığım görüşmede talep etmem halinde beni memur olarak alabileceklerini belirttiler. Adalet Bakanlığının muvafakat konusunu az çok biliyorum. Geçmek istediğim konum ne üst ne alt pozisyon. Zabıt katipliği ile eşit. Böyle bir durumda kesinlikle muvafakat verilmez mi yoksa verildiği durumlar da oluyor mu?

Muvafakat verildi diyelim, kadrolu memurum, beni kadrolu olarak mı yoksa sözleşmeli olarak mı alır?

Bilgisi ve fikri olan arkadaşlarım cevap yazarsa mutlu olurum. İyi çalışmalar.


kardeş defalarca denemiş birisi olarak diyorum çok sağlam torpil şart bakanlıktan


Başka kuruma geçen çok kişi tanıdım çok sağlam refaransları vardı üst kadroya geçişe izin verdiler denk kadroya ise çok özel durumu olupta geçen var hastalık v.s gibi o da direk eskiden müsteşarlık vardı bizzat müsteşarla görüştü bakanlıkta bekledi yazı çıkana kadar öyle oldu yoksa telefonla birilerine ulaşayım da hallettireyim dersen kesinlikle red gelir ya da hiç cevap vermezler zımmi ret olur öylece kalırsın üniversiteye geçmek uzun süre sağlıklı çalışma açısından güzel ancak bizim bakanlıkta uzman katiplik gelir ise maaşlar daha yüksek olur üniversite de daha az maaş alırsın üniversite de siyaset döner adamcılık çok olur dedikodu çok olur bizim bakanlığı zaten biliyorsun

Zorlu Tercih HakkındaAdalet Hizmet SınıfıAdalet Bakanlığı Eş TayiniMaaş Adaletsizliği Üzerine Aday Memur Kurumlar Arası GeçişNakil Olmak istiyorumAdalet Bakanlığından Üniversiteyeİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım LütfenCeza Mahkemeleri Silah SüreçleriMazeret Tayini

