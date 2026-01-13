Adalet Bakanlığından Üniversiteye

Kullanıcı Uyar
Zorlu Tercih HakkındaAdalet Hizmet SınıfıAdalet Bakanlığı Eş TayiniMaaş Adaletsizliği Üzerine Aday Memur Kurumlar Arası GeçişNakil Olmak istiyorumAdalet Bakanlığından Üniversiteyeİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım LütfenCeza Mahkemeleri Silah SüreçleriMazeret Tayini
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 405 bin liraya düştüİzmir'de para nakil aracı soygununda 6 şüpheli yakalandıCHP kurultay davasında Lütfü Savaş 'mağdur' sıfatıyla davaya katılacakKayıp Mihriban'dan acı haber: 10 gün boyunca işkence görmüş!EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.