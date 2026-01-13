Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

ipka butonu tekrar aktif hale getirilmiş


13 Ocak 2026 16:11
ipka butonu tekrar aktif hale getirilmiş

buton aktif şu an&#128512;


Tykk
Aday Memur
13 Ocak 2026 16:51

Kalmak istiyorum butonu aktifmi peki


mtrl55
Aday Memur
13 Ocak 2026 16:57

daha önce ne işaretlendi ise o değiştirmeye izin vermiyor

Tykk, 10 dk. önce

Kalmak istiyorum butonu aktifmi peki

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Şarktan çıkan iller için buton26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)Şark sicil kaça gelir ?Burun ameliyatı İllerin Görev Sureleri

Sözlük

hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bi mola radyo yayını 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 Fenerbahçe 1 günün filmi 1 yurtdışı eğitim 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 405 bin liraya düştüİzmir'de para nakil aracı soygununda 6 şüpheli yakalandıCHP kurultay davasında Lütfü Savaş 'mağdur' sıfatıyla davaya katılacakKayıp Mihriban'dan acı haber: 10 gün boyunca işkence görmüş!EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.