Vakıfbank ek hesap yapılandırma yapmaması

13 Ocak 2026 16:36
VakıfBank İğdır Şubesi?ne bağlı hesabımda 100.000 TL limitli ek hesabım bulunuyordu. Yaklaşık 25 gün önce bu ek hesabın limitini sıfıra indirdim. Limiti kapattıktan sonra bu kez de tüm vadesiz hesabımın eksiye düştüğünü gördüm ve şu an hesabım tamamen eksi bakiyede görünüyor.

İki gün sonra maaş ödemem yapılacak ve mevcut durumda maaşımın tamamı eksi hesaba gidecek, bu nedenle ciddi anlamda mağdur olacağım. Konuyla ilgili olarak VakıfBank İğdır Şubesi ile görüştüm ancak yardımcı olamayacaklarını, bu durumu düzeltemediklerini söylediler. Gecikme olmadığı içinde yapılandırma yapılamıyor. Bu konu hakkında yardımcı olabilecek var mı acaba?

