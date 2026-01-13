Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

ÇÖZGER'e randevusuz gidilir mi?


13 Ocak 2026 16:56
ÇÖZGER'e randevusuz gidilir mi?

Merhaba, ÇÖZGER (Çocuk Özel Gereksinim Raporu) almam lazım. Bunun için ÇÖZGER sağlık kuruluna çıkmalıyım. Fakat bir sonraki aya kadar randevu yok. Benim işimde biraz acil bir durum olduğundan bu kadar beklemek istemiyorum. Size sormak istediğim şey, acaba randevu almadan da gitsek bizi alırlar mı, bir sıkıntı olur mu? Ayrıca aile hekiminden sevk raporum da var

