Dhmi apron memurluğu için sağlık raporu


13 Ocak 2026 17:00
Dhmi apron memurluğu için sağlık raporu

Merhaba. Bildiğiniz üzere Dhmi apron memurlarına sağlık raporu için yurdun her yerinde apron memuru olur ibaresini istemektedir. Ben Ankara?da yaşıyorum fakat devlet hastaneleri böyle bir ibare yazamadıklarını söylüyorlar. E Dhmi?de bunu kabul etmiyor. Eğer Dhmi?nin istediği ibareyle rapor alan varsa yardımcı olabilir mi? Hangi hastaneden rapor almalıyız?

