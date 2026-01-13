Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.

Abd hasta adamdır.


13 Ocak 2026 19:41
Abd hasta adamdır.

Devlet Bahçeli: Abd hasta adamdır.

Osmanlıya hasta adam demişlerdi bugün gerçek hasta adam abd dir.


Sakaryalı540
Şef
13 Ocak 2026 20:04

O zaman bu hasta adamdan medet ummamak lazım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dış politikaBireysel kredi kartı borcu 2,5 kat arttı3 Kasım 2024Numan kurtulmuş salonu terkettiAbd hasta adamdır.Hayırlı ramazanlar, allah katında en sevimli olduğu rivayet edilen sözü bildireyim mi?Sansür

Sözlük

seviyorsan git konuş bence 1 Fenerbahçe 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 ev hanımı 1 günün filmi 1 yurtdışı eğitim 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 yalnız kalmak arzusu 1

Son Haberler

TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandıÇanakkale'de milyonluk vurgun yapan kuyumcuda incelemeÜnlülere uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.