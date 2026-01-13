Norm atamaları saat kaçta ?

ben çocuğumun engelli raporuna rağmen resen çok uzak bir köye atandım 250 puanla dava açacağım böyle bir haksızlık olamaz olmamalı!!! raporlarımızı yok saymak nedir ya?

ben çocuğumun engelli raporuna rağmen resen çok uzak bir köye atandım 250 puanla dava açacağım böyle bir haksızlık olamaz olmamalı!!! raporlarımızı yok saymak nedir ya?