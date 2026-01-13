Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm atamaları saat kaçta ?


13 Ocak 2026 21:52
Norm atamaları saat kaçta ?

Norm atamaları saat kaçta belli olur acaba? güya bugün belli olacaktı.


aergen17
Aday Memur
13 Ocak 2026 22:15

Açıklanan il var mı?


anelka0101
Memur
13 Ocak 2026 23:04
Açıklandı

fulham02
Memur
13 Ocak 2026 23:06
resen atama yapılmış mı

ömer42
Genel Müdür
13 Ocak 2026 23:12

https://personel.meb.gov.tr/www/ihtiyac-ve-norm-kadro-fazlasi-ogretmenlerin-yer-degistirme-sonuclari-2026-ocak/icerik/1689/tr


Zeynp060606
Memur
13 Ocak 2026 23:19
Evet ben resen atandım
fulham02, 1 saat önce
resen atama yapılmış mı

trkçcnnt
Daire Başkanı
13 Ocak 2026 23:23
ben çocuğumun engelli raporuna rağmen resen çok uzak bir köye atandım 250 puanla dava açacağım böyle bir haksızlık olamaz olmamalı!!! raporlarımızı yok saymak nedir ya?

Ispatu61
Aday Memur
13 Ocak 2026 23:33
hani atama olmayacakti bu kadar hukuk tanimamazlik olmaz.
trkçcnnt, 43 dk. önce
ben çocuğumun engelli raporuna rağmen resen çok uzak bir köye atandım 250 puanla dava açacağım böyle bir haksızlık olamaz olmamalı!!! raporlarımızı yok saymak nedir ya?

trkçcnnt
Daire Başkanı
13 Ocak 2026 23:43
bu yıl geldim bu şehre keşke gemeseydim ailem burda diye tayin istedim geldiğim şehirde rahattım okulum merkezdeydi çocuğuma 15 dakikada ulaşıyordum.

anelka0101
Memur
13 Ocak 2026 23:49
Dilekçe yazmadınız mı hocam çocuğumun emgel durumundan dolayı resen atamadan muaf olmayı talep ederim diye.
trkçcnnt, 23 dk. önce
bu yıl geldim bu şehre keşke gemeseydim ailem burda diye tayin istedim geldiğim şehirde rahattım okulum merkezdeydi çocuğuma 15 dakikada ulaşıyordum.

Ispatu61
Aday Memur
13 Ocak 2026 23:55
ilce de bosta olanlarin engel durumunu kabul.etmediler yonetmelik.oldugu halde
anelka0101, 17 dk. önce
Dilekçe yazmadınız mı hocam çocuğumun emgel durumundan dolayı resen atamadan muaf olmayı talep ederim diye.
