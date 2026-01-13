Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Görevde yükselme Belediye müdürlük


13 Ocak 2026 22:07
Görevde yükselme Belediye müdürlük

2024 nisanda polis memurluğundan kurum değiştirip belediyeye bilgisayar işletmeni olarak geçiş yaptım 2026 da kurumumda müdürlük sınavına girmek istiyorum ancak 6 yıl bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışmam gerektiğini söylüyorlar ancak ben özel şart olan 10 yıl hizmet süresi şartını taşıyorum 16 yıl hizmet sürem var bilen bir arkadaş cevap verirse mutlu olurum

Çok Yazılan Konular

Istanbul Buyuksehir Belediyesi Maaşlar ve Çalışma Şartları2026 mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıCevabınıza ihtiyacım var (Arşiv Soruşturması)Yardımınıza ihtiyaç var abiler ablalarBelediye maaşFen işleri müdürlüğü tedviren görevlendirmeÜniversite hastaneleri başvuru şartı?

Sözlük

bir masum mor menekşe 1 seviyorsan git konuş bence 1 yalnız kalmak arzusu 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 ev hanımı 1 geldi yine tipini sevdiğim 3 erkek saç stilleri 2

Son Haberler

Üçay Mühendislik Halka Arz Oluyor!Kupada tesis krizi: Galatasaraylı futbolcular spor salonunda giyindiBakan Bolat'tan Özgür Özel'e E-Ticaret yanıtı80 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü yakalandı30 ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.