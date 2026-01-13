Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?


13 Ocak 2026 22:34
2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?

Temmuz 2025'te 6 yıl olan şark iline 2. şarka geldim. Bizim gibi olanların durumu ne olur? 6 yıl bu ilde zorunda mıyız? Yoksa 3 yıl sonra tercih hakkı doğar mı?


Brse
Şef
13 Ocak 2026 23:01

Gönüllü mu gittin


okanklc21
Şube Müdürü
13 Ocak 2026 23:11

İkinci sarktaysan zaten 6 yıllık yeri 4 yıl yapacaksın.

