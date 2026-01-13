Arkadaşlar polislik için açılan ilana başvurmak istiyorum lisans olarak ama parkur deneyimim ve spor altyapim yok parkur sınavı ne zaman olur tahmini başvurular 20 ocakta bitiyor Ve bir de takla hiç atmadım hayatımda tam dönecekken bir korku var o konuda kurs merkezinde bunu yenebilir miyim ? Takla atmak şart mı parkurda

