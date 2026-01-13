Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Parkur sınavı


13 Ocak 2026 22:48
Parkur sınavı
Arkadaşlar polislik için açılan ilana başvurmak istiyorum lisans olarak ama parkur deneyimim ve spor altyapim yok parkur sınavı ne zaman olur tahmini başvurular 20 ocakta bitiyor Ve bir de takla hiç atmadım hayatımda tam dönecekken bir korku var o konuda kurs merkezinde bunu yenebilir miyim ? Takla atmak şart mı parkurda

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerŞarktan çıkan iller için butonEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 202526 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarBurun ameliyatı İllerin Görev SureleriPuanlama sistemiİcra acil dönüş yapın lütfen.

Sözlük

erkek saç stilleri 2 seviyorsan git konuş bence 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 yalnız kalmak arzusu 1 geldi yine tipini sevdiğim 3 2026 Oscar Ödül Töreni 1 bir masum mor menekşe 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 ev hanımı 1

Son Haberler

Üçay Mühendislik Halka Arz Oluyor!Kupada tesis krizi: Galatasaraylı futbolcular spor salonunda giyindiBakan Bolat'tan Özgür Özel'e E-Ticaret yanıtı80 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü yakalandı30 ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.