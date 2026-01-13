Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

gys sınav merkezi


13 Ocak 2026 22:53
gys sınav merkezi
İstanbul'da hangi ilçe olur? Avr yakası mı and yakası mı?

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuNorm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Tayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigorta olması ifadesi.Norm atamaları saat kaçta ?MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesiİhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişki

Sözlük

ev hanımı 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bir masum mor menekşe 1 erkek saç stilleri 2 geldi yine tipini sevdiğim 3 yalnız kalmak arzusu 1 seviyorsan git konuş bence 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

Üçay Mühendislik Halka Arz Oluyor!Kupada tesis krizi: Galatasaraylı futbolcular spor salonunda giyindiBakan Bolat'tan Özgür Özel'e E-Ticaret yanıtı80 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü yakalandı30 ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.