Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
E Bordro Yayımlandı.


13 Ocak 2026 23:06
E Bordro Yayımlandı.

Kendi beceriksizliğinizi sağa sola hakaret ederek yapmayın. Sayfayı uzun uzun yenileyin. Belki 5 belki 10 dk ya bordro gözüküyor . hayırlı akşamlar.


dosturu1
Aday Memur
13 Ocak 2026 23:08
gafanı bi gırsam

kral122
Genel Müdür
13 Ocak 2026 23:10

21.30 dan beri 20 kere yeniledim olmuyor


Balik776
Memur
13 Ocak 2026 23:10

Ceviz değil aslanım.bu kafa a.. K. Tck 123. Maddesi geregince benden uzak durmanı rica ediyorum. Uğraşanlarla uğraşmaya açığım. Şansını daha fazla zorlarsan telefon numaranı 5 dk ya çıkartır. Hesabını ağır şekilde ödetirim. Ailen vardır çoluğun çocugun.

dosturu1, 58 dk. önce
gafanı bi gırsam

beyazdag06
Şef
13 Ocak 2026 23:11
Yalan

Balik776
Memur
13 Ocak 2026 23:12

20 dk önce girebildim kral. Biraz dene olur. Ama gerçekten degmez. Sacma sapan net maaş .

kral122, 56 dk. önce

21.30 dan beri 20 kere yeniledim olmuyor


Balik776
Memur
13 Ocak 2026 23:13

Yemin ederim gerçek.

beyazdag06, 55 dk. önce
Yalan

beyazdag06
Şef
13 Ocak 2026 23:14
Valla yükleniyor yazıyor sadece

Balik776
Memur
13 Ocak 2026 23:15

Bazen sistem açık veriyor. Girebiliyorsun.

beyazdag06, 52 dk. önce
Valla yükleniyor yazıyor sadece

feridunemeksiz
Şef
13 Ocak 2026 23:19
ben de 404 not found yazıyor
Toplam 9 mesaj

