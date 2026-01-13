2008 Öncesi Hizmet Birleştirme İçin Hesaplama

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Arkdaşlar 2008 öncesi ücretli öğretmenlik yapmıştım bunun hizmet birleştirme başvurusunu yaptım. Fakat "hizmet birleştirmeye esas olan tarihten geçerli maaş derece/kademe ile emekli keseneğine esas derece/kademe arasında oluşacak olan kesenek" şeklinde bir yazı ile eskiye dönük sgk ya fark yatırmamızı istiyorlar. İstanbul Sancaktepe de bunu hesaplatacak birini bulamadım. Bu hesaplamayı yapacak biri veya bir yer biliyor musunuz?

