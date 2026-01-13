Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Maaşta Bir Yanlışlık Var.


13 Ocak 2026 23:50
Maaşta Bir Yanlışlık Var.

Temiz bir şekilde ne maaşımı hesapladığımda yaklaşık 1500 lira eksik çıkıyor neden? Ocak 2025 te 50130 lira almıştım temmuz zammını ve üstüne 3026 ocak zammını+1000 TLyi+ asgari ücretten gelen 900 tl yi eklediğim zaman 70500 civarı olması gerek fakat 69150 de kalmış.


cagataysahin
Aday Memur
13 Ocak 2026 23:58
1000 lira seyyanen zam gelmemiş

Exsoso
Aday Memur
14 Ocak 2026 00:02
Taban maaşa gelmiş baktım.
cagataysahin, 9 dk. önce
1000 lira seyyanen zam gelmemiş
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak Maaşlarımızı Yazalım2026 Ocak BordrosuMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKademe ve Derece Saydırma E Bordro Yayımlandı.8 Yıl Ceza Almayan Memura 1 Kademe Verilmesi2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur Zammı% 3 Kesinti Ne Zaman Olacak?Maaşta Bir Yanlışlık Var.

Sözlük

ayrı dünyaların insanıyız 1 ev hanımı 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 yalnız kalmak arzusu 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 geldi yine tipini sevdiğim 3 bir masum mor menekşe 1 seviyorsan git konuş bence 1 erkek saç stilleri 2

Son Haberler

Üçay Mühendislik Halka Arz Oluyor!Kupada tesis krizi: Galatasaraylı futbolcular spor salonunda giyindiBakan Bolat'tan Özgür Özel'e E-Ticaret yanıtı80 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü yakalandı30 ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.