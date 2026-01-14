ADLİYE PERSONELİ HARİÇ TÜM MEMRULARA EK ZAM VERİLDİ

Bordrolar yayınlandı ve 1 aydır 2 farklı konuda anlatmaya çalıştığım olay başımıza geldi.

Toplu sözleşmede hizmet sınıfı olanlara kazanımlar yapıldı ancak hizmet sınıfı olmayan Genel İdari Hizmetleri (GİH) personellerine +8 puan (Hakem heyeti +10 puana yükseltti) verilecek. Ancak daha önce herhangi bir hizmet puanı alanlar bu puandan yararlanamayacak.

Yetkili sendika (memur-sen) kendi sitesinde yaptığı açıklamada (ki halen daha sitesinde an itibariyle yazıyor) toplu sözleşme kazanımlarımız başlığı altında 7. maddede:

-"Mübaşir ve zabıt kâtibi kadrolarında bulunanlardan yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan (Genele ilişkin hükümlerin 58. Maddesi çerçevesinde 8 puan olarak uygulanacak)"

yazıyor.. Hakem heyeti ile +10 puana yükseltildi. Yani sendika diyor ki adliye personelleri daha önce +7 puan almıştı, biz onu +10 puana yükselttik. Kazanım sağladık. İmzalar atıldı yazıyor. Ancak bordroya baktığımda 63 olan hizmet puanım halen daha 63 gözüküyor. +3 puan mahsup edilerek yansıtılmamış. (400 TL kayıp)

-Yine toplu sözleşme kazanımlarımız başlığı altında 22. maddede:

-"Adalet Hizmetleri Tazminatının Ankara, İstanbul ve İzmir?deki adliyelerde görev yapan personele 15 puan, diğer büyükşehir adliyelerindeki personele 10 puan ve diğer illerdeki adliyelerde görevli personele ise 5 puan (Genele ilişkin hükümlerin 58. Maddesi çerçevesinde 8 puan olarak uygulanacak)"

yazıyor. Yani büyük şehir olmayan şehirlerde yaşayan katiplerin 5 puan olan il tazminat puanları 10 puana yükselecektir diyor. Kazanım sağladık imzalar atıldı diyor. Ancak bordroya baktığımda halen daha 5 puan olarak maaş yapılmış. (660 TL kayıp)

Yani toplam kaybımız 1.060 TL. Diğer kurumlar 10 puanın tamamını (1350 TL) alırken adliye personellerine verileceği söylenen 1.060 TL maaşlarına yansıtılmadı.

Şoförün tazminat oranı: 56'dan 66'ya (+10 puan yansıtılmış)

VHKİ tazminat oranı: 49'dan 59'a (+10 puan yansıtılmış)

Kaloriferci tazminat oranı: 45'den 55'e (+10 puan yansıtılmış)

yükseltildi. Şoförün hizmet puanı 66 olurken katibin 63'de kaldı. Böyle saçmalık mı olur?