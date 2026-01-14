Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Anlamadım


14 Ocak 2026 10:04
Anlamadım
Arkadaşlar, biliyorum 'artık gına geldi.' diyeceksiniz ama bordroyu kontrol ediyorum lakin toplu sözleşmedeki bin lirayı bulamadım. Sonradan mı yatacak?

fatodemiş
Memur
14 Ocak 2026 10:31
Yalnız değilsin kardeş ben de anlamadım

AleksandırDelPiero
14 Ocak 2026 11:01
Forumdakilerin birçoğu yatmış demiş. Önemli bir meblağ değil ama insan merak ediyor işte :)
fatodemiş, 2 saat önce
Yalnız değilsin kardeş ben de anlamadım

Karizmaunl
Genel Müdür
14 Ocak 2026 11:51

Maaş hesaplama yöntemini bilmeyenler ve toplu sözleşmeyi bir defa dahi okumayanlar için kafa karışıklığı normal. Çünkü toplu sözleşmedeki 1.000 TL artış bordroda ayrı bir kalem olarak görünmüyor.

Aralık 2025 itibarıyla taban aylık 18.316,01 TL idi. 01 Ocak 2026?dan geçerli olmak üzere bu tutara %18,60 oranında zam yapıldı. Bu zamma ilaveten toplu sözleşme gereği 1.000 TL artış uygulandı. Ancak bu 1.000 TL elden ya da ayrı bir satır olarak eklenen bir ödeme değil, taban aylığın içine gömülü şekilde yansıtıldı.

Bu nedenle bordroda ?toplu sözleşme 1.000 TL? şeklinde ayrı bir kalem görülmüyor. 01 Ocak 2026 itibarıyla taban aylık 22.722,09 TL olmuştur. Forumda ?yatmış? diyenlerin kastı da budur; ayrı bir ödeme söz konusu değildir, sonradan yatacak bir tutar da yoktur.


sezai0619
Şube Müdürü
14 Ocak 2026 11:54

Taban aylığa %18,6 artış gelince 21.722 lira olamsı gerekiyordu 1.000 lira daha ekleyince 22.722 lira oldu. Yani taban aylık kısmına eklenmiş zaten.


AleksandırDelPiero
14 Ocak 2026 11:57
Teşekkür ederim bilgileriniz için.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak Maaşlarımızı Yazalım2026 Ocak BordrosuE Bordro Yayımlandı.Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKademe ve Derece Saydırma 2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?8 Yıl Ceza Almayan Memura 1 Kademe VerilmesiMaaşta Bir Yanlışlık Var.Anlamadım SGK - İŞKUR 2026 Promosyon

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yalnız kalmak arzusu 1 erkek saç stilleri 2 seviyorsan git konuş bence 1 tzanağani 1 geldi yine tipini sevdiğim 3 2026 Oscar Ödül Töreni 1 bir masum mor menekşe 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 ev hanımı 1

Son Haberler

KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesiYurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladıSeyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor'change araç' çetesine operasyonda 115 otomobil ele geçirildi: 6 tutuklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.