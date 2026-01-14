Toplu Sözleşmedeki 1000 Lira

Maaş hesaplama yöntemini bilmeyenler ve toplu sözleşmeyi bir defa dahi okumayanlar için kafa karışıklığı normal. Çünkü toplu sözleşmedeki 1.000 TL artış bordroda ayrı bir kalem olarak görünmüyor.

Aralık 2025 itibarıyla taban aylık 18.316,01 TL idi. 01 Ocak 2026?dan geçerli olmak üzere bu tutara %18,60 oranında zam yapıldı. Bu zamma ilaveten toplu sözleşme gereği 1.000 TL artış uygulandı. Ancak bu 1.000 TL elden ya da ayrı bir satır olarak eklenen bir ödeme değil, taban aylığın içine gömülü şekilde yansıtıldı.

Bu nedenle bordroda ?toplu sözleşme 1.000 TL? şeklinde ayrı bir kalem görülmüyor. 01 Ocak 2026 itibarıyla taban aylık 22.722,09 TL olmuştur. Forumda ?yatmış? diyenlerin kastı da budur; ayrı bir ödeme söz konusu değildir, sonradan yatacak bir tutar da yoktur.