İl içi tayin hakkında


14 Ocak 2026 11:04
İl içi tayin hakkında

Hayırlı günler.

İlçe Hastanesi'nde sağlık teknikeriyim.

Haziran gibi açılacak olan il içi tayinde kurum amirinin dilekçemi imzalamama şansı var mı?

Pdc 1 kişilik , tek personel benim

Hastane pdc 1 olduğu için yeni personel de alamıyor.

İl içinde aranan sartları sağlıyorum


Aktsss1447
Aday Memur
14 Ocak 2026 11:14

Konu hakkında herhangi bir malumatı olan var mı?


lDeimosl
Genel Müdür
14 Ocak 2026 11:43

İmzalamama hakkı yok. İl sağlık ilan metninde belirtilen süreler kadar bekletebilir. O da açıkça yazar.


Hemşire2304
Aday Memur
14 Ocak 2026 12:26
Bu arada dikkat edin il içi genelde Haziran değil Mayıs başında falan açılıyor. Hatta bazı illerde Nisan'da bile açılıyor. Sürekli özlük birimine sorun.
