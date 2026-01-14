Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ara tatil kalkmasın


14 Ocak 2026 12:31
Ara tatil kalkmasın

gördüğüm kadarıyla birçok öğretmen memnun sessiz sedasız ara tatil kaldırılabilir gündemde tutmak lazım

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuNorm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Tayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigorta olması ifadesi.Norm atamaları saat kaçta ?MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesiİhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişki

Sözlük

ayrı dünyaların insanıyız 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 bir masum mor menekşe 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 ev hanımı 1 seviyorsan git konuş bence 1 tzanağani 1 yalnız kalmak arzusu 1 geldi yine tipini sevdiğim 3 erkek saç stilleri 2

Son Haberler

KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesiYurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladıSeyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor'change araç' çetesine operasyonda 115 otomobil ele geçirildi: 6 tutuklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.