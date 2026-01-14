Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

3+1 Kadroya geçme


14 Ocak 2026 12:41
3+1 Kadroya geçme

17 ocak 2023 te atandım. Kadroya geçmek için özlukle görüşüp il müdürlüğüne telefon ettim. Ve sağlık bakanlığından yazı gelmesi gerekli dediler. Ama forumlarda 30 gün içinde dilekçe vermemiz gerekliymiş. Hangisi doğru bir hocamız bizi aydinlatabilirmi ne yapmaliyiz

