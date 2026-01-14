Balon Haberler

resmi tatiller senelik izne eklenecek. senelik izni amir tarafından kullandirilmayan personele senelik izin ücreti verilecek. personel moral motivasyon ve kamplarda bir hafta tatil hakkı olacak. yurtdışı gezi ve kültür gelişimi için personel yurt dışı gezi teşvik edilecek. mukavemet ve terör saldırıları sonucu yaralanan personel bir ay ücretli polis kamplarında istirahat edecek. gece çalışan personel ile 8-5 personeli arasında gece çalışma tazminati gelecek. maaşa 15.000 etki edecek. gihe gecmenin önü kapatılmış olacak. emekli olacak personel 1 ay yurt dışı gezisi hakkı olacak. sakal tıraşı mecburiyeti kaldırılacak. sakallı polis daha ciddi görüntü verdiği için sakal resmi polis için serbest olacak. tıpkı Avrupa'daki uygulmanin benzeri olacak. hepsi hayaldir.

resmi tatiller senelik izne eklenecek. senelik izni amir tarafından kullandirilmayan personele senelik izin ücreti verilecek. personel moral motivasyon ve kamplarda bir hafta tatil hakkı olacak. yurtdışı gezi ve kültür gelişimi için personel yurt dışı gezi teşvik edilecek. mukavemet ve terör saldırıları sonucu yaralanan personel bir ay ücretli polis kamplarında istirahat edecek. gece çalışan personel ile 8-5 personeli arasında gece çalışma tazminati gelecek. maaşa 15.000 etki edecek. gihe gecmenin önü kapatılmış olacak. emekli olacak personel 1 ay yurt dışı gezisi hakkı olacak. sakal tıraşı mecburiyeti kaldırılacak. sakallı polis daha ciddi görüntü verdiği için sakal resmi polis için serbest olacak. tıpkı Avrupa'daki uygulmanin benzeri olacak. hepsi hayaldir.