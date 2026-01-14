Balon Haberler

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Ocak 2026 12:54
Özlük hakları ile ilgili balon haberleri tek başlıkta toplayalım

mustafakoçak
Genel Müdür
14 Ocak 2026 13:04
resmi tatiller senelik izne eklenecek. senelik izni amir tarafından kullandirilmayan personele senelik izin ücreti verilecek. personel moral motivasyon ve kamplarda bir hafta tatil hakkı olacak. yurtdışı gezi ve kültür gelişimi için personel yurt dışı gezi teşvik edilecek. mukavemet ve terör saldırıları sonucu yaralanan personel bir ay ücretli polis kamplarında istirahat edecek. gece çalışan personel ile 8-5 personeli arasında gece çalışma tazminati gelecek. maaşa 15.000 etki edecek. gihe gecmenin önü kapatılmış olacak. emekli olacak personel 1 ay yurt dışı gezisi hakkı olacak. sakal tıraşı mecburiyeti kaldırılacak. sakallı polis daha ciddi görüntü verdiği için sakal resmi polis için serbest olacak. tıpkı Avrupa'daki uygulmanin benzeri olacak. hepsi hayaldir.

ardabeyy
Şube Müdürü
14 Ocak 2026 13:33
Ama şöyle bir sıkıntı var ki; paylaşan da okuyan da bunu balon olarak görmüyor. Herkes inanarak paylaşıp okuyor

reis73
Daire Başkanı
14 Ocak 2026 13:56

Emniyet genel Müdürlüğü son yaptığı toplantıda büroda çalışan polis memurlarına genel idari hizmetler kadrosuna. Geçirecek isteyen dışarıda görev yapacak. Polislerin maaşı yaklaşık olarak gece tazminatı ile yirmi ila yirmibeşbin arası kıdeme göre arttırılması Yönünde karar alındı ayrıca bayramlarda. Ek ücret alacak genel idari hizmetler sınıfına düşen. Personel isteyen boşluk olması halinde kendi illerine atanabilecek. Polis memurlarının şark hizmeti bir kere olacak. Dört bölgeye ayrılarak her bölgede görev yapacak. Ayrıca gece tazminatı adı altında ayrı bir ödeme yapılacak. Futbol maçlarına amatör. Profesyonel ayrımı olmaksızın yirmiyedi. 'nin üç katı ücret ödenecek. Ayrıca mitinge katılan personel katıldığı gün. Sonradan izin kullanmak şartıyla izin hakkı olacak. Yıllık izinlerde. Personel istediği zaman izni kullanabilecek. Amir kadrosunda yığılma olduğundan dolayı mülakat tamamen kalkıp bundan sonra her rütbede sınav olacsk. üstten en yüksek not alan personel kadro sayısınca rütbe alacak


ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
14 Ocak 2026 14:31
İnsanin inanasi geliyor ;)
reis73, 2 saat önce

Kemalaydın55
Memur
14 Ocak 2026 14:43

Yapma ya

reis73, 2 saat önce

