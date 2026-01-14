Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
İstanbul, Üniversite Hastanesi, Biyolog Becayiş


14 Ocak 2026 13:24
İstanbul, Üniversite Hastanesi, Biyolog Becayiş

İstanbul Avrupa Yakası'nda 657'ye tabii olarak Biyolog kadrosunda çalışıyorum. Anadolu Yakası'ndaki üniversite hastaneleri ya da uygun başka bir kurum ile becayiş yapmak istiyorum.

