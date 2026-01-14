Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Koruma ve Güvenlik Personeli 8. Toplu Sözleşme Kazanımı Bodroya Yansımadı


14 Ocak 2026 15:17
Koruma ve Güvenlik Personeli 8. Toplu Sözleşme Kazanımı Bodroya Yansımadı
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Personeli arkadaşlar Toplu sözleşmede kazanım sağlanan silahsız görev yapanlar için +13 Puan - Silahlı Görev Yapanlara İlave +8 puan bodroda gözükmüyor. Bazı kurumlarda çalışan personellerin puanları güncellenmiş ancak birçok kurumda çalışan personelin de puanı düzeltilmemiş. Bununla alakalı ne yapılabilir? Mutemetle görüştüğüm zaman kadrolu personel için o denildi ancak resmi gazetede sözleşmeli ya da kadrolu olarak ayrışma yok. Ayrıca başka kurumlarda sözleşmeli personele puanlar işlenmiş. Konu hakkında fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.

