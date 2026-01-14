Koruma ve Güvenlik Personeli 8. Toplu Sözleşme Kazanımı Bodroya Yansımadı

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Personeli arkadaşlar Toplu sözleşmede kazanım sağlanan silahsız görev yapanlar için +13 Puan - Silahlı Görev Yapanlara İlave +8 puan bodroda gözükmüyor. Bazı kurumlarda çalışan personellerin puanları güncellenmiş ancak birçok kurumda çalışan personelin de puanı düzeltilmemiş. Bununla alakalı ne yapılabilir? Mutemetle görüştüğüm zaman kadrolu personel için o denildi ancak resmi gazetede sözleşmeli ya da kadrolu olarak ayrışma yok. Ayrıca başka kurumlarda sözleşmeli personele puanlar işlenmiş. Konu hakkında fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Personeli arkadaşlar Toplu sözleşmede kazanım sağlanan silahsız görev yapanlar için +13 Puan - Silahlı Görev Yapanlara İlave +8 puan bodroda gözükmüyor. Bazı kurumlarda çalışan personellerin puanları güncellenmiş ancak birçok kurumda çalışan personelin de puanı düzeltilmemiş. Bununla alakalı ne yapılabilir? Mutemetle görüştüğüm zaman kadrolu personel için o denildi ancak resmi gazetede sözleşmeli ya da kadrolu olarak ayrışma yok. Ayrıca başka kurumlarda sözleşmeli personele puanlar işlenmiş. Konu hakkında fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.