Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Şoför kadrosundan hangi kadrolara geçebilirim


14 Ocak 2026 15:43
Şoför kadrosundan hangi kadrolara geçebilirim

Merhaba arkadaşlar adalet bakanlığı şofor kadrosunda çalışmaktayım 6 yıldır acaba katipliği veya mübaşirliğe geçebilirmiyim tam net bilgi elde edemedim şimdiden teşekkürler.


memuraday-y
Şube Müdürü
14 Ocak 2026 15:48

Adliyede misin cezaevinde mi ?

Toplam 1 mesaj

