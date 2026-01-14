Müdürün savunma istemesi

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Ocak 2026 15:55
Evet sayın meslektaşlarım, 4 yıldır maruz kaldığım mobbing sonucunda sevgili müdürüm ufak bir açık buldu ve sarı zarf ile savunmamı istedi. Ben bu mesleğe başladım başlayalı işimi hakkıyla yapmaya çalıştım ancak yanlışa yanlış diyebildiğim için sürekli olarak mobbing yaşıyorum. İşimi en düzgün seviyede yaptığım için de şimdiye kadar hiç savunma dahi istenmedi ama şuanki müdürün kişisel sorunları yüzünden şuan böyle bir durumla baş başa kaldım. Öncelikle alacağım ceza umrumda değil. Sadece akıl almak istiyorum.

Bu arkadaş ve müdür yardımcıları asla göreve zamanında gelmez ve görev zamanında yerinde bulunmaz, erken çıkarlar. Kişisel işlerini devletin görevlendirdiği çalışanlarına yaptırırlar. Sigarasını aldırmak, özel kahvaltı hazırlatmak vs..

Tüm bunların yanında göreve geç gelen, nöbetini düzgün tutmayan, nöbete geç gelen vs tonla öğretmen olmasına rağmen müdürüm çeken ve yakın olan kimseye hiçbir uyarıda bile bulunmaz. Hatta geçen yıl müdür yardımcısı okuldaki başka bir öğretmen sürekli geç gelip nöbet tutmadığı gerekçesiyle nöbet defterine defalarca yazmasına rağmen arkadaşı olduğu için hiçbir işlem yapmadı. Şimdi müdürü tanıdığımıza göre olaya gelelim.

1 hafta önce zümre öğretmenim nöbetçiydi ve kısa bir baş dönmesi yaşadı. Okulumuzun bahçesinde konteynır mevcut ve beden eğitimi odası olarak kullanılıyor. Ders esnasında kötüleşince odaya geçti ben de sınıfları görevlendirip yanına geldim, yapacak bir şey var mı diye.. 5 dakika durduktan sonra yoklamaları e-yoklama sistemine işledik ve bahçeye geçerken müdür yardımcısı , müdürün kameradan bahçeyi çektiği bir video ile yanımıza geldi. Sürekli olarak izlendiğimizi zaten hem söylüyor hem de biliyoruz. Arkadaşımla beraber bahçede zafiyet oluşturacak bir durumun çözümü hakkında konuştuk ve dersimizin başına geçtik. Odasına çağırdı ve üslupsuz konuşmasıyla, bağırarak, iş öğreterek, sebep dahi sormadan üstümüze geldi. Alttan aldıkça dozajı artırdı ve ben de gereken konuşmayı yaptım. Egosu zedelenmiş olacak ki bugün sarı zarf ile neden sınıfın başında değilmişiz neden odadaymışız diye yazılı savunma istedi.

Bu arkadaş geldiğinden beri tek derdi norm fazlası duruma getirmek ve bunu defalarca dile getirdi hatta bir kez de yaptı. Odadan çıkarken de asıl amacını gene dile getirdi.

Şimdi bu müdürle ilgili neler yapılabilir?

