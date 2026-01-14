Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

görüş-öneri


14 Ocak 2026 16:01
görüş-öneri
hayırlı günler herkese. Şuan bir kamu kurumunda tıbbi sekreter olarak çalışmaktayım görevimde yükselmek veya farklı bir önlisans, lisans bölümü okuyup yeniden atanmak istiyorum. önerebileceğiniz sağlık bölümleri var mıdır?

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıYoruldum, ASM'ye geçmek istiyorum geçebilir miyim?Yıllık izinİl içi tayin hakkında3+1 Kadroya geçmeYıllık izinTaban ek ödemeAcil yardım lütfen il içi sağlık mazereti tayini hk.Refakat izni hk.Doğum iznindeyken il içi atamaya başvuru yapılabilir mi?

Sözlük

yalnız kalmak arzusu 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 bir masum mor menekşe 1 geldi yine tipini sevdiğim 3 seviyorsan git konuş bence 1 erkek saç stilleri 2 ev hanımı 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 tzanağani 1

Son Haberler

Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıtÖğretmene silahlı saldırı düzenleyen velinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktıABB Başkanı Yavaş: Ankara'da su problemi yokBocavirüs alarmı: 2 yaş altı çocuklar risk altındaAdliyede kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.