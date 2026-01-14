KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

36 yaşında maliye lisans mezunuyum


14 Ocak 2026 16:10
36 yaşında maliye lisans mezunuyum

Maliye lisans mezunu

2 çocuğumla tüm gençliği çalınan gururu onuru yerle bir edilip ortada bırakılan senden bir halt olmaz diye durmadan itilip hor görülen Bi anne olarak1 ay öncebosandim şimdi çocuklarımla ailemin de desteği ile yeni Bi hayata başladım hem kendim için hem çocuklarım için hem beni yillarca hor gören eski eşim ve ailesine karşı iyi puan almak için uğraşıyorum sadece sunu sormak istiyorum yaşım 36 olduğu için anladigimkadariyla sadece merkezi alımlara başvuru yapabilirim... sene başında adliye memurluklarinda 35 yas siniri kalktı diye bir yazı okumuştum doğrumu yani gardiyan katıp mubasirlikte.....birde düz memurlukta en iyi maaş hangimemurluk ve ne kadar sakin yanlış anlamayın derdim para maddiyat değil en zoruna ve en iyisine kendime hedef koymak icin merak ettim çünkü kendimi kanıtlamak istedigimkarsimda ki şahsiyet çok iyibir konumda bende en iyisi ile bir gün karşısınagecip yüzüne vurmak istiyorum basarimi

Çok Yazılan Konular

DSİ 2025/2 atananlarZiraat mühendisleri platformu (ana konu)AÖF atama imkanı?Çevre şehircilik atananlarEti maden 2025/2 atananlarMerkeziden sözleşmeli KİT'e atanmış biri kadrolu bir yere mülakata girebilir mi?DSİ büro personeli 2025/2 atananlarDHMİ hava trafik kontrolörüUzman olamayan uzman yardımcısının durumu hakkındaİşletme bölümü ve KPSS B hk.

Sözlük

ev hanımı 1 seviyorsan git konuş bence 1 tzanağani 1 yalnız kalmak arzusu 1 erkek saç stilleri 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 bir masum mor menekşe 1 geldi yine tipini sevdiğim 3

Son Haberler

Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıtÖğretmene silahlı saldırı düzenleyen velinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktıABB Başkanı Yavaş: Ankara'da su problemi yokBocavirüs alarmı: 2 yaş altı çocuklar risk altındaAdliyede kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.