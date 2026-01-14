36 yaşında maliye lisans mezunuyum

Maliye lisans mezunu

2 çocuğumla tüm gençliği çalınan gururu onuru yerle bir edilip ortada bırakılan senden bir halt olmaz diye durmadan itilip hor görülen Bi anne olarak1 ay öncebosandim şimdi çocuklarımla ailemin de desteği ile yeni Bi hayata başladım hem kendim için hem çocuklarım için hem beni yillarca hor gören eski eşim ve ailesine karşı iyi puan almak için uğraşıyorum sadece sunu sormak istiyorum yaşım 36 olduğu için anladigimkadariyla sadece merkezi alımlara başvuru yapabilirim... sene başında adliye memurluklarinda 35 yas siniri kalktı diye bir yazı okumuştum doğrumu yani gardiyan katıp mubasirlikte.....birde düz memurlukta en iyi maaş hangimemurluk ve ne kadar sakin yanlış anlamayın derdim para maddiyat değil en zoruna ve en iyisine kendime hedef koymak icin merak ettim çünkü kendimi kanıtlamak istedigimkarsimda ki şahsiyet çok iyibir konumda bende en iyisi ile bir gün karşısınagecip yüzüne vurmak istiyorum basarimi